Две страны отменили все въездные ограничения для россиян

IATA: Иран и Филиппины с 25 июля отменили оставшиеся ограничения для туристов

Иран и Филиппины с 25 июля отменили все оставшиеся въездные ограничения из-за коронавируса для туристов, в том числе россиян. Это следует из данных интерактивной карты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Согласно новым правилам, путешественники могут попасть в две указанные страны без справок о прививках и отсутствии коронавируса.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников анонсировал запуск безвизовых групповых поездок в Иран и Китай в ближайшие дни. По его словам, страны уже обменялись перечнем туроператоров.