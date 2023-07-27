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17:55, 27 июля 2023Путешествия

Две страны отменили все въездные ограничения для россиян

IATA: Иран и Филиппины с 25 июля отменили оставшиеся ограничения для туристов

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Иран и Филиппины с 25 июля отменили все оставшиеся въездные ограничения из-за коронавируса для туристов, в том числе россиян. Это следует из данных интерактивной карты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Согласно новым правилам, путешественники могут попасть в две указанные страны без справок о прививках и отсутствии коронавируса.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников анонсировал запуск безвизовых групповых поездок в Иран и Китай в ближайшие дни. По его словам, страны уже обменялись перечнем туроператоров.

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    Зарина Дзагоева
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