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09:43, 10 августа 2023Мир

Байден встретится с премьер-министром Австралии

Президент США Байден встретится с премьер-министром Австралии Альбанезе

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Во время визита премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в США, который состоится с 23 по 26 октября 2023 года, он встретится с президентом США Джо Байденом. Об этом со ссылкой на заявление офиса главы правительства Австралии пишет Reuters.

Лидеры стран обсудят вопросы безопасности, изменение климата и поставки энергоносителей. Одна из целей переговоров — «сильный, безопасный и процветающий Азиатско-Тихоокеанский регион», сказано в заявлении пресс-службы Альбанезе.

Reuters отмечает, что встреча пройдет на фоне увеличения активности Китая в этом регионе.

Ранее стало известно, что США активно готовятся к противостоянию в Тихом океане с Китаем. Поэтому они собирают союзников в военно-политический альянс AUKUS, куда вошли США, Великобритания и Австралия.

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    Александр Слабиев
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