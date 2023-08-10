Президент США Байден встретится с премьер-министром Австралии Альбанезе

Во время визита премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в США, который состоится с 23 по 26 октября 2023 года, он встретится с президентом США Джо Байденом. Об этом со ссылкой на заявление офиса главы правительства Австралии пишет Reuters.

Лидеры стран обсудят вопросы безопасности, изменение климата и поставки энергоносителей. Одна из целей переговоров — «сильный, безопасный и процветающий Азиатско-Тихоокеанский регион», сказано в заявлении пресс-службы Альбанезе.

Reuters отмечает, что встреча пройдет на фоне увеличения активности Китая в этом регионе.

Ранее стало известно, что США активно готовятся к противостоянию в Тихом океане с Китаем. Поэтому они собирают союзников в военно-политический альянс AUKUS, куда вошли США, Великобритания и Австралия.