Популярная в России тиктокерша высказалась о переезде в США

Блогерша Блан рассказала, что после переезда в США Dream Team начал распадаться

Популярная в России тиктокерша Ира Блан высказалась о переезде в США вместе с коллективом Dream Team, с которым она сотрудничала. В своем YouTube-канале она рассказала, что после переезда в Америку некоторые участники проекта начали покидать его.

«Мы прекрасно понимали, что нас здесь никто не ждет, мы прекрасно понимали, что нам нужно будет строить все заново, как наши жизни, так и нашу работу», — высказалась Блан, добавив, что была готова к тому, что ей придется потратить несколько лет на продвижение в Штатах.

После переезда, по словам тиктокерши, с нее и ее коллег по Dream Team начали требовать больших результатов. «Нас начали упрекать в том, что мы не работаем достаточно, раз этот успех не происходит за месяц», — пожаловалась экс-участница коллектива.

«Мы выживали, как могли, но постепенно начали отваливаться люди, в том числе, из-за финансовых моментов, потому что деньги заканчивались накопленные, на которые все жили», — вспомнила Блан. Позже, по ее словам, ее выгнали из коллектива из-за непродуктивности. Блан рассказала, что через время продюсер коллектива Ярослав Андреев перестал сотрудничать и с оставшимися участникам проекта.

Ранее другая TikTok-блогерша Аня Покров, жившая в США, сравнила Лос-Анджелес с российским Сочи. Она назвала американский город деревней.