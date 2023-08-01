Популярная российская TikTok-блогерша назвала Лос-Анджелес деревней

Блогерша Аня Покров назвала Лос-Анджелес «деревней» и заявила, что он хуже Сочи

Популярная российская TikTok-блогерша Аня Покров, жившая в США, сравнила Лос-Анджелес с российским Сочи. В интервью для YouTube-канала FAMETIME TV она также назвала американский город деревней.

«Честно, для меня просто Лос-Анджелес — это какая-то деревня. Это хуже Сочи. Потому что там делать нечего», — заявила тиктокерша, которая жила в этом городе вместе с другими блогерами.

Она добавила, что большее впечатление на нее произвел Нью-Йорк, потому что там она чувствовала себя героиней фильма или сериала. «Я там расплакалась, когда увидела эти высотки, этот вид», — заявила она.

Ранее Покров рассказала, что во время съемок шоу «Звезды в Африке» на ТНТ она попала в тяжелые условия. Ей приходилось есть неприятную экзотическую еду, например, гусениц и тараканов. Кроме того, она испытывала стресс от того, что скучала по близким людям.

Покров и другие TikTok-блогеры из команды Dream Team House уехали из России после того, как сервис приостановил работу на территории страны в марте 2022 года. Они переехали в Казахстан, а затем в США. Позднее Покров вернулась в Россию.