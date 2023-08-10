Самолет выкатился за полосу при посадке, застрял в траве и попал на видео

AirLive: самолет Kalitta Air выкатился за пределы полосы при посадке в Китае

Грузовой самолет авиакомпании Kalitta Air при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, застрял в траве и попал на видео. Кадры опубликованы на странице пользователя @FirmaCat в Twitter.

Издание AirLive уточняет, что нештатная ситуация произошла в понедельник, 7 августа, с Boeing 747 в международном аэропорту Нинбо Лишэ в Китае. Воздушное судно выполняло рейс из американского Анкориджа.

По данным источника, в результате инцидента никто не пострадал, самолет получил незначительные повреждения. Ведется расследование обстоятельств случившегося. Известно также, что аэропорт был закрыт, а остальные рейсы в этот день — отменены.

Ранее самолет авиакомпании Delta Air Lines совершил жесткую посадку в международном аэропорту Атланты Хартсфилд-Джексон с лопнувшей шиной шасси. По словам одной из пассажирок рейса, во время приземления воздушное судно занесло на взлетно-посадочной полосе.