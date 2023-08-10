Стилистка назвала россиянам самую модную вещь на осень
Стилистка Диана Плиско назвала россиянам самую модную вещь на осень. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.
По ее словам, актуальной в грядущем сезоне станет куртка-бомбер. При этом эксперт заявила, что данный предмет гардероба может быть выполнен из нейлона или экокожи.
Фото: Edward Berthelot / Getty Images
«Если она будет еще и с эффектом потертости, словно винтаж, то это будет самая модная куртка, с которой можно будет собрать много классных и интересных образов», — пояснила собеседница издания.
В июле российский стилист Александр Рогов назвал россиянам модный тренд в одежде на осень и зиму 2023 года. По словам специалиста, удачным станет черно-белое сочетание оттенков в одежде. При этом эксперт опубликовал серию снимков, на которых были проиллюстрированы подходящие образы.