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16:19, 10 августа 2023Ценности

Стилистка назвала россиянам самую модную вещь на осень

Стилистка Диана Плиско назвала бомбер самой модной вещью на осень

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилистка Диана Плиско назвала россиянам самую модную вещь на осень. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

По ее словам, актуальной в грядущем сезоне станет куртка-бомбер. При этом эксперт заявила, что данный предмет гардероба может быть выполнен из нейлона или экокожи.

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

«Если она будет еще и с эффектом потертости, словно винтаж, то это будет самая модная куртка, с которой можно будет собрать много классных и интересных образов», — пояснила собеседница издания.

В июле российский стилист Александр Рогов назвал россиянам модный тренд в одежде на осень и зиму 2023 года. По словам специалиста, удачным станет черно-белое сочетание оттенков в одежде. При этом эксперт опубликовал серию снимков, на которых были проиллюстрированы подходящие образы.

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    Мария Винар
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