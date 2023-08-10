Стилистка назвала россиянам самую модную вещь на осень

Стилистка Диана Плиско назвала бомбер самой модной вещью на осень

Стилистка Диана Плиско назвала россиянам самую модную вещь на осень. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

По ее словам, актуальной в грядущем сезоне станет куртка-бомбер. При этом эксперт заявила, что данный предмет гардероба может быть выполнен из нейлона или экокожи.

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

«Если она будет еще и с эффектом потертости, словно винтаж, то это будет самая модная куртка, с которой можно будет собрать много классных и интересных образов», — пояснила собеседница издания.

В июле российский стилист Александр Рогов назвал россиянам модный тренд в одежде на осень и зиму 2023 года. По словам специалиста, удачным станет черно-белое сочетание оттенков в одежде. При этом эксперт опубликовал серию снимков, на которых были проиллюстрированы подходящие образы.

