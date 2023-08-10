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09:42, 10 августа 2023Россия

Последствия падения обломка БПЛА в автомобиль москвичей показали на фото

Mash показал фото с последствиями после падения обломка БПЛА в авто москвичей

Фото: Telegram-канал Mash

Последствия падения обломка сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в автомобиль москвичей показали на фото. Снимок публикует Telegram-канал Mash.

На фотографии видно, что часть дрона пробила заднее стекло машины. Как утверждает издание, обломок беспилотника супруги нашли в салоне машины.

Женщина пояснила, что они двигались по Минскому шоссе в сторону столицы, за несколько километров до ЦКАД услышали взрыв — около 4:30 утра.

После этого муж и жена заметили яркую вспышку, а затем обломок дрона угодил в салон их автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал.

10 августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ночью система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два ударных беспилотника, летящих в сторону столицы. Один дрон подавили в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

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    Анна Щербакова
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