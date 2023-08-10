Названо условие разрыва отношений Запада и Украины

Политолог Блохин: действия РФ могут привести к разрыву отношений Запада и Киева

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин высказался об условии, при котором отношения стран Запада и Киева могут быть разорваны. В беседе с «Лентой.ру» Блохин в качестве такого фактора выделил действия российских вооруженных сил.

Он подчеркнул, что в текущих обстоятельствах говорить о разрыве отношений рано.

«Зарождающийся конфликт между Украиной и Западам, вызванный крахом иллюзий с обеих сторон, вряд ли на данном этапе приведет к разрыву отношений между ними. Дело в том, что они понимают, что нужны друг другу. По крайней мере, Украина, понимая, что пересекла красную линию, осознает, что возвращаться к России будет проблематично», — считает эксперт.

Точка невозврата в отношениях России и Украины уже преодолена. Возвращение Украины к России возможно теперь только при смене правительства. Запад тоже прекрасно понимает, что Украина — это таран против России Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Так, по мнению Блохина, разрыв отношений между Киевом и западными странами может спровоцировать действия Вооруженных сил (ВС) РФ в рамках специальной военной операции (СВО).

«Поэтому реальный разрыв между Украиной и Западом возможен лишь в том случае, если возникнут форс-мажорные обстоятельства. Какое может быть форс-мажорное обстоятельство? Это как раз действия российский вооруженных сил. Тогда Запад поймет, что в поддержке Украины больше нет никакого смысла, что она себя исчерпала и что Украина все равно проиграет. Тогда Запад и откажется от поддержки Украины», — предположил специалист.

Ранее СМИ сообщали о разрушении отношений между Украиной и Западом. Как сообщает Al Khaleej, президент Украины Владимир Зеленский недоволен действиями Запада, в то время как США и страны Европейский союз (ЕС) выражают обеспокоенность отсутствием успехов ВСУ на поле боя. По данным издания, Украина чувствует, что конфликт стал для западных государств «слишком тяжелым бременем». Отмечается, что США и Европа ждут «даты его великого урегулирования на руинах украинского государства».