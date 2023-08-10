Стало известно о разрушении отношений между Украиной и Западом

Al Khaleej: отношения Украины с Западом рушатся из-за провала контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен действиями Запада, в то время как США и страны Европейский союз (ЕС) выражают обеспокоенность отсутствием успехов ВСУ на поле боя. О разрушении отношений между Киевом и Западом сообщает Al Khaleej.

По данным издания, Украина чувствует, что конфликт стал для западных государств «слишком тяжелым бременем». Отмечается, что США и Европа ждут «даты его великого урегулирования на руинах украинского государства».

В статье говорится, что отношения Киева с союзниками находятся под вопросом после провала летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины. Помимо этого, итоги саммита НАТО в Вильнюсе не устроили украинского лидера. Отмечается, что Зеленского разозлила позиция Североатлантического альянса по невмешательству в украинский конфликт.

По данным издания, Запад сделал для Украины «все, что мог». Соединенные Штаты и Евросоюз переживают «удушающие кризисы», пишет автор. По его словам, западные страны сталкиваются с инфляцией, ростом цен и безработицей. Кроме того, население открыто выступает против дальнейшего финансирования Украины.

Ранее бывший сотрудник Госдепа капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох заявил, что ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления. По его словам, действия украинской армии были нацелены на то, чтобы поставить точку в конфликте с Россией, однако в действительности привели к значительным потерям.

