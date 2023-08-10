Россиянка провалилась с головой под воду в яму на дороге

Жительница Брянска провалилась с головой под воду в яму на дороге

Жительница Брянска провалилась с головой под воду в большую яму, образовавшуюся на автомобильной дороге. О происшествии в российском городе сообщает Telegram-канал SHOT.

Яма появилась в ходе проведения ремонтных работ на проезжей части. Сильный ливень заполнил ее до краев, полностью скрыв от глаз прохожих водой.

На опубликованных в сети кадрах видно, как девушка с зонтом идет по глубоким лужам, а затем проваливается вниз и уходит под воду. Россиянка провела в яме несколько секунд, после чего ей удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Судя по тому, что пострадавшая поднялась на ноги и продолжила пусть, серьезных повреждений она не получила.

Ранее в августе провалившаяся под землю дорога в городе Омске попала на видео. Разломы и расщелины обнаружили рядом с одной из новостроек. Асфальт у огораживающего придомовую территорию забора провалился примерно на три метра. Прокуратура организовала проверку, пообещав оценить объем восстановительных работ, а также дать оценку соблюдению застройщиком строительных норм и правил ввода дома в эксплуатацию.