Провалившаяся под землю дорога в российском городе попала на видео

Mash Siberia: в Омске дорога у новостройки обвалилась на три метра в глубину

В Омске рядом с новостройкой обвалилась дорога, передает Telegram-канал Mash Siberia.

Разломы и обвалившийся асфальт в российском городе сняли на видео местные жители. На кадрах автомобиль проезжает во дворе дома рядом с образовавшимися в асфальте расщелинами и разломами. «Надо валить отсюда, пока мы сами не провалились», — говорит водитель. На других кадрах видно, что асфальт у огораживающего придомовую территорию забора провалился примерно на три метра.

Из-за прошедшего местная прокуратура организовала проверку, пообещав оценить объем восстановительных работ, дать оценку соблюдению застройщиком строительных норм и правил ввода дома в эксплуатацию.

Дом, рядом с которым обвалился асфальт, находится на 3-й Енисейской улице. Он был построен в 2022 году. При этом местные жители еще в начале июля стали замечать надломы на асфальте. Застройщик тогда заявил, что произошедшее связано с обильными осадками, а угрозы для самого здания нет.

Ранее в Омске асфальт обвалился на улице Красный Путь. В результате на дороге образовалась огромная яма, в которую также провалился дорожный знак. В администрации города заявили, что дорожное полотно разрушилось из-за повреждения на подземных коммунальных сетях.