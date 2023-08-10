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16:23, 10 августа 2023Забота о себе

Россиянам старше 50 назвали дешевую категорию продуктов для здоровья кишечника

Диетолог Гинзбург: люди старше 50 лет могут получать кальций из кефира и рыбы

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Чтобы избежать развития остеопороза и воспаления кишечника из-за падения уровня кальция в организме, россиянам старше 50 лет нужно есть больше блюд с повышенным содержанием кальция. Дешевые категории продуктов, богатые этим элементом, в беседе с «Вечерней Москвой» назвал диетолог Михаил Гинзбург.

Он отметил, что больше всего кальция содержится в молочных и кисломолочных продуктах. «Кефир, ряженка и простокваша лучше, потому что там немного меньше лактозы, которая содержит много сахара. А его нужно ограничивать людям после 50 лет», — отметил он. Кроме того, добавил диетолог, в этих продуктах больше бифидо- и лактобактерий, которые необходимы для здоровья кишечника.

Не любящие молоко пожилые люди, продолжил Гинзбург, могут получать необходимое количество кальция из рыбных консервов или вареной рыбы с разваренными косточками. Кроме того, обратил внимание он, кальций содержится в крупах и отрубях, но из этих продуктов он хуже усваивается из-за высокого содержания полисахаридов и фитатов.

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Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты для улучшения памяти и когнитивных способностей у людей старше 50 лет. Первым продуктом для эффективной профилактики старения мозга специалист назвал жирную морскую рыбу.

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    Александра Лисица
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