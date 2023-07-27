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19:20, 27 июля 2023Забота о себе

Россиянам старше 50 лет перечислили продукты для эффективной работы мозга

Диетолог Гинзбург: для профилактики старения нужно ежедневно есть рыбу

Фото: Nick Oxford / Unsplash

Жирная морская рыба, орехи и овощи помогают сохранить молодость мозга, считает диетолог Михаил Гинзбург. Продукты для улучшения памяти и когнитивных способностей у людей старше 50 лет он перечислил в беседе с «Вечерней Москвой».

Первым продуктом для эффективной профилактики старения мозга специалист назвал жирную морскую рыбу. По его словам, она является источником жирных кислот омега-3, которые необходимы для формирования клеточных мембран. Кроме того, рыба богата йодом и витамином D, продолжил диетолог. Эти компоненты нужны для нормальной работы центральной нервной системы.

Михаил Гинзбург рекомендовал в пожилом возрасте ежедневно употреблять кисломолочные продукты, чтобы улучшить работу пищеварения. Он объяснил, что воспалительные процессы и сбои в работе кишечника могут ускорить старение мозга и вызвать депрессию. Кроме того, диетолог посоветовал после 50 лет каждый день есть овощи, ягоды и фрукты.

Овощи должны быть в каждом приеме пищи, чтобы их количество в день в общей сложности было полкилограмма. Также не менее двух фруктов и 50 граммов ягод ежедневно. Помимо этого, важно съедать пучок зелени: рукколы и петрушки

Михаил Гинзбургдиетолог
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По мнению Гинзбурга, незаменимыми для молодости мозга продуктами также являются орехи, в которых содержатся полинасыщенные жирные кислоты, и приправы, такие как куркума, имбирь, перец, чеснок и лук.

Ранее врач-психотерапевт Дэниэл Амен предупредил, что чрезмерное употребление кофе вредит здоровью мозга и приводит к его раннему старению. Он объяснил, что у заядлых кофеманов повышается уровень кортизола, появляется жир на животе и уменьшается часть мозга, которая задействуется при концентрации внимания.

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    Екатерина Улитина
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