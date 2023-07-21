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11:20, 21 июля 2023Забота о себе

Врач предупредил о раннем старении из-за кофе

Психотерапевт Дэниэл Амен: части лимбической системы мозга уменьшаются из-за кофеина

Фото: Fahmi Fakhrudin / Unsplash

Употребление кофе вредит здоровью мозга и приводит к его раннему старению, считает врач-психотерапевт Дэниэл Амен. Об этой и других вредных привычках он рассказал в интервью YouTube-каналу The Dairy of the CEO, пишет Daily Mirror.

По словам Амена, одна чашка кофе в день не навредит, однако со временем суточная доза, как правило, увеличивается из-за привыкания. В результате у заядлых кофеманов повышается уровень кортизола, появляется жир на животе и уменьшается гиппокамп — часть лимбической системы мозга, которая участвует в формировании эмоций, пространственной памяти и задействуется при удержании внимания.

Кофеин сужает кровоток на 30 процентов. Он обманывает вас, заставляя думать, что у вас полно сил, хотя на самом деле он просто блокирует химическое вещество, которое сообщает мозгу о желании спать. Люди полагаются на кофеин, потому что им не хватает сна и в конечном итоге попадают в замкнутый круг

Дэниэл Аменпсихотерапевт
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Кроме кофеина, врач назвал разрушительными для мозга одиночество и однообразную, привычную работу, на которой не нужно учиться новому. Кроме того, он посоветовал следить за здоровьем полости рта, поскольку плохое состояние зубов и десен, по его словам, повышает риск развития болезней сердца и слабоумия. «Если хотите преждевременно состарить мозг, ешьте много красного мяса, у вас будет высокий уровень железа и ферритина. Ферритин имеет тенденцию ускорять старение мозга», — предупредил Амен.

Специалист добавил, что для молодости мозга необходимо следить за уровнем витамина D, соблюдать режим сна и бодрствования, а также постараться избегать травм головы и общего наркоза.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, как водка действует на разные отделы мозга. По его словам, главный компонент водки этанол поражает несколько участков, которые отвечают за память, гормональный баланс, терморегуляцию, сердцебиение и дыхание.

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    Екатерина Улитина
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