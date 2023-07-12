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16:43, 12 июля 2023Забота о себе

Хирург рассказал о влиянии водки на разные отделы мозга

Хирург Умнов: этанол поражает отделы мозга, ответственные за память и дыхание

Фото: Charlotte Harrison / Unsplash

Этанол — главный компонент водки — оказывает разное влияние на разные отделы мозга, предупредил хирург Александр Умнов. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.

По словам Умнова, этанол поражает гиппокамп, нарушая память человека. Кроме того, при губительном воздействии на гипоталамо-гипофизарную систему страдает гормональный баланс, продолжил он. «Воздействие на мозжечок приводит к потере чувства равновесия», — сказал хирург.

Наконец, повреждение этанолом еще одного отдела, продолговатого мозга, добавил Умнов, влияет на терморегуляцию, сердцебиение, дыхание и может привести к печальным последствиям.

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Ранее хирург Александр Умнов предостерег от неправильного закусывания алкоголя. По его словам, если закусывать алкоголь тяжелой пищей, она длительное время остается в желудке, а впитавшийся в нее алкоголь позже все равно ударит по организму.

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    Александра Лисица
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