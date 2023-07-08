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12:38, 8 июля 2023Забота о себе

Хирург предостерег от закусывания водки некоторыми продуктами

Хирург Умнов: алкоголь нельзя закусывать жирными, жареными и острыми блюдами

Фото: Unsplash

Алкоголь нельзя закусывать некоторыми продуктами, повышающими нагрузку на внутренние органы, предупредил хирург Александр Умнов. От неправильного закусывания он предостерег в беседе с NEWS.ru.

По его словам, если закусывать алкоголь тяжелой пищей, она длительное время остается в желудке, а впитавшийся в нее алкоголь позже все равно ударит по организму. «Не употребляйте с алкоголем жирные, жареные, острые блюда — это "двойной удар" по поджелудочной железе и печени, они вряд ли способны справиться с таким объемом шлаков», — сказал Умнов.

Чтобы сгладить мочегонный эффект водки, хирург предложил пить достаточное количество жидкости без газа.

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Ранее Умнов назвал продукты, позволяющие уменьшить опьянение от водки. Он предложил съесть перед застольем немного рисовой каши, пару вареных яиц и хороший кусок сливочного масла.

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    Александра Лисица
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