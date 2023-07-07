Хирург назвал замедляющие опьянение от водки продукты

Хирург Александр Умнов: уменьшить опьянение от водки помогут вареные яйца и рисовая каша

Уменьшить опьянение от водки помогут некоторые блюда, съеденные перед застольем, рассказал хирург Александр Умнов. Замедляющие процесс опьянения продукты он назвал в беседе с NEWS.ru.

Он предложил съесть немного рисовой каши, пару вареных яиц и хороший кусок сливочного масла. «Рис — это сорбент, а жирное сливочное масло препятствует быстрому всасыванию алкоголя через стенки желудка», — сказал врач.

Также Умнов дал рекомендации по употреблению алкоголя. «В ходе застолья не смешивайте напитки, так как печень не успевает переработать разные токсины. Пейте залпом — в ЖКТ спирт впитывается гораздо меньше, чем в полости рта», — заключил он.

Ранее Умнов рассказал, что антипохмельный эффект витамина B6 объясняется тем, что он активирует в организме выработку фермента алкогольдегидрогеназа, который разрушает спирт. Еще одним веществом, снижающим вред от водки, Умнов назвал йод.