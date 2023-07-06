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17:43, 6 июля 2023Забота о себе

Врач назвал уменьшающие вред от водки витамины

Хирург Александр Умнов: прием витамина В6 помогает уменьшить вред от водки

Фото: Mireille Raad / Unsplash

Прием витамина В6 за сутки до вечеринки с алкоголем помогает уменьшить вред от его употребления, считает хирург Александр Умнов. Его мнение приводит NEWS.ru.

По словам специалиста, антипохмельный эффект витамина B6 объясняется тем, что он активирует в организме выработку фермента алкогольдегидрогеназа, который разрушает спирт. Еще одним веществом, снижающим вред от водки, Умнов назвал йод. Он объяснил, что йод помогает щитовидной железе вырабатывать гормоны для расщепления продуктов распада алкоголя. Врач посоветовал за несколько дней до праздника включить в рацион пищу, богатую этим веществом.

Для улучшения работы печени допускается прием 2,5 таблетки глутаргина по 750 миллиграммов — вещество предупреждает снижение выработки алкогольдегидрогеназы. Выведению вредных веществ также поможет прием активированного угля. Но перед употреблением любого препарата лучше проконсультироваться с врачом

Александр Умновхирург
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Кроме того, Умнов рекомендовал перед застольем выпить уменьшающие нагрузку на ЖКТ ферменты поджелудочной железы и янтарную кислоту. При этом он подчеркнул, что лучший способ не навредить организму и не чувствовать похмелье — полностью отказаться от алкоголя.

Ранее врач Александр Умнов назвал самый эффективный способ бросить пить водку. По его мнению, чтобы отказаться от употребления водки, алкоголику с водочной зависимостью следует выработать отвращение к спиртному.

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    Екатерина Улитина
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