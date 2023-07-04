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19:41, 4 июля 2023Забота о себе

Россиянам назвали самый эффективный способ бросить пить водку

Хирург Умнов: чтобы отказаться от водки, нужно выработать отвращение к ней в рехабе

Фото: Charlotte Harrison / Unsplash

Чтобы отказаться от употребления водки, алкоголику с водочной зависимостью в большинстве случаев нужно обращаться в специальные центры (рехабы) для лечения, рассказал хирург Александр Умнов. Верный способ бросить пить он назвал в беседе с News.ru.

Лечение, по словам Умнова, состоит из нескольких этапов. «Вначале организм человека очищают от токсинов, затем проводят реабилитацию в специальных центрах. Одна из задач — выработать отвращение к употреблению напитка, это один из самых эффективных способов», — сказал хирург. Чем раньше это произойдет, тем лучше, добавил специалист.

Родственники, уточнил Умнов, должны сразу направлять алкоголика на специализированное лечение, а не верить обещаниям, что он бросит пить, тем самым делая ему только хуже.

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    Александра Лисица
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