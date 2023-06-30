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20:29, 30 июня 2023Забота о себе

Врач развеял популярные мифы о женском алкоголизме

Психиатр-нарколог Сергей Пшембаев рассказал, что женщины могут пить больше мужчин

Фото: Alfonso Scarpa / Unsplash

Женщины пьют алкоголь наравне с мужчинами, а иногда и больше, рассказал психиатр-нарколог Сергей Пшембаев. В беседе с «Лентой.ру» врач развеял популярные мифы о женском алкоголизме.

По словам Пшембаева, часто считается, что женский алкоголизм плохо поддается лечению. В действительности проблема в том, что женщины с алкогольной зависимостью подвергаются большему осуждению, чем мужчины, поэтому они дольше скрывают свою проблему.

Из-за этого женщины поздно обращаются за медицинской помощью. И на приеме у специалиста оказываются уже в запущенном состоянии. Следовательно, ресурсов и компетенций для помощи женщине необходимо больше

Сергей Пшембаевпсихиатр-нарколог

Врач объяснил, что женщины уделяют много времени семье, порядку в доме, но зачастую работают наравне с мужчиной. Возникающая усталость и поиск дополнительного источника энергии приводят к употреблению алкоголя.

Сначала это может быть бокал вина вечером два-три раза в неделю. Затем растет толерантность и частота приема спиртных напитков. В итоге женщина, сама того не замечая, переходит на ежедневный прием больших доз горячительных напитков. Поэтому мнение, что от одного бокала ничего не будет, ошибочно

Сергей Пшембаевпсихиатр-нарколог

По мнению нарколога, женщины пьют наравне с мужчинами, а иногда и больше. Данные Росстата показывают, что они составляют 47,5 процента людей, регулярно употребляющих алкоголь.

Самый высокий средний уровень потребления алкоголя среди мужчин в 2019 году (15,2 литра на душу населения старше 15 лет) зафиксировали в Европейском регионе, куда ВОЗ включает и Россию

То, что зависимость у женщин развивается быстрее, — тоже миф. По словам Пшембаева, это сугубо индивидуальный показатель, который зависит от особенностей организма и других факторов, в том числе социального статуса.

Еще одно заблуждение заключается в том, что похмелье у женщин протекает легче. Скорее, наоборот, говорит психиатр-нарколог. Это связано с особенностью работы фермента алкогольдегидрогеназы (расщепляет алкоголь) и общего гормонального фона женского организма, добавил Пшембаев.

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«Практика показывает, что женщины более мотивированы, если они признают проблему и решают прекратить употребление алкоголя. Все из-за того же давления общества. Важно вовремя признать существование проблемы и начать заниматься ею. Лучше поздно чем никогда», — подвел итог врач.

Ранее нарколог Антон Масякин развеял мифы о полезных свойствах алкоголя. Он заявил, что алкоголь не способен согревать и успокаивать, вопреки общественному мнению.

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    Вера Владзиевская
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