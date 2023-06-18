Врач развеял мифы о полезных свойствах алкоголя

Нарколог Масякин развеял мифы о способности алкоголя согревать и успокаивать

Алкогольным напиткам приписывают целый ряд полезных свойств. Эти представления часто имеют оправдательный характер для употребления алкоголя у населения, что способствует увеличению количества больных алкоголизмом и росту негативных последствий, отметил врач-нарколог, доктор медицинских наук, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин. В беседе с «Лентой.ру» он развеял мифы о полезных свойствах алкоголя.

Чтобы поднять давление, нужно выпить рюмку коньяка

Представление о том, что коньяк имеет особые свойства и поднимает давление является ошибочным, заявил специалист. «Исследования доказали, что употребление небольших доз алкоголя способствует кратковременному понижению артериального давления, а уровень артериального давления и риск развития артериальной гипертензии в большей степени коррелируют с количеством употребляемого алкоголя в день и в неделю, а не с типом алкогольного напитка и паттерном потребления алкоголя», — рассказал он. Специалист также призвал ни в коем случае не заменять лекарства алкоголем, чтобы уберечь себя от негативных для здоровья последствий.

Алкоголь успокаивает

При употреблении алкоголя в небольшом количестве опьянение и ощущение того, что алкоголь расслабляет, длится около 2 часов, сообщил нарколог.

Регулярное потребление алкоголя для успокоения после очередного стресса, тяжелой рабочей недели часто является неблагоприятным признаком начальной стадии формирования алкогольной зависимости Антон Масякин врач-нарколог

Алкоголь благоприятно влияет на творческое мышление

Среди творческих людей бытует мнение, что алкоголь благоприятно влияет на креативное мышление, сказал Масякин. «На самом деле благоприятный эффект алкоголя на творчество является сомнительным и довольно противоречивым. Потребление алкоголя снижает объем рабочей памяти и способствует появлению мыслей, не связанных с задачей или деятельностью, которой мы в данный момент занимаемся, что иногда позволяет обнаружить неожиданные связи между идеями. Алкоголь не повышает креативные способности, зато помогает снизить критические мысли о возникающих идеях», — сообщил доктор.

Обычно, по его словам, желание употреблять алкоголь усиливается, увеличиваются дозы потребления, а вот творческие силы с каждой алкоголизацией становятся все меньше и меньше.

«В исследовании, которое проводилось в Великобритании, было доказано, что даже умеренное потребление алкоголя негативно влияет на когнитивные способности человека, при этом вызывает неблагоприятные последствия для мозгового вещества, в том числе атрофию гиппокампа. Таким образом, можно сделать выводы о том, что потребление алкоголя не только не повышает творческие способности человека, но и может формировать необратимые медицинские последствия для головного мозга», — рассказал нарколог.

Алкоголь согревает

При употреблении небольшого количества алкоголя на холоде человек испытывает субъективное ощущение прилива тепла, покраснение и румянец на лице, а еще притупление чувства опасности от обморожения и холода вокруг, отметил специалист. По его словам, это связано с расширением кровеносных сосудов и перераспределением крови в кровеносном русле.

Последствия же от этого могут быть минимальными, если все происходит в теплом помещении. Конечно, если риск развития алкогольной зависимости сравнивать с шансом смертельно замерзнуть либо лишиться части тела в результате обморожения Антон Масякин врач-нарколог

Ранее врач-нарколог Антон Масякин в беседе с «Лентой.ру» развеял миф о неизлечимости женского алкоголизма, а также рассказал об опасности распространенных привычек россиян, которые связаны со спиртным.

В свою очередь, терапевт Олеся Савельева предупредила, что распространенные вредные привычки способны сокращать жизнь на десятки лет. В частности курение — на 10 лет, а алкоголь — на 15-20.