Врач развеял миф о женском алкоголизме

Нарколог Масякин развеял миф о неизлечимости женского алкоголизма

Женский алкоголизм можно вылечить, и никаких непреодолимых преград для этого не существует, а современная наркология располагает достаточным количеством средств и методов для этого, заявил врач-нарколог, доктор медицинских наук, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин. Популярный миф он развеял в беседе с «Лентой.ру».

«Все рассказы о том, что женский алкоголизм неизлечим, являются просто выдумками, которые уже неоднократно были опровергнуты реальной наркологической практикой. Конечно, динамика и клиническая картина алкогольной зависимости имеет свою специфику в силу физиологических особенностей женщин, но индивидуальный подход, грамотная работа врачей психиатров-наркологов и психологов будет способствовать формированию длительной ремиссии», — поделился специалист.

Ранее хирург Александр Умнов сообщил, что злоупотребление пивом может стать причиной рака молочной железы и женских половых органов.

В свою очередь, терапевт Олеся Савельева предупредила, что распространенные вредные привычки способны сокращать жизнь на десятки лет. В частности курение — на 10 лет, а алкоголь — на 15-20.

