Россиянам назвали проблему покупки китайской машины взамен европейской

Автоэксперт Кадаков: выгодно купить китайскую машину вместо западной сложно

Сейчас россиянам очень сложно выгодно купить китайский автомобиль вместо западного, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал плюсы и минусы смены машины из-за того, что обслуживание транспортных средств подорожало в связи с санкциями.

«Нет единого ответа или единой схемы поведения. Все зависит от многих вещей, начиная от психологии. Есть люди, которые не готовы и не хотят пересаживаться на китайские автомобили, как когда-то не хотели покупать китайские телефоны. Человек говорит: "У меня есть возможность, я буду в два раза больше платить, я все равно буду ездить на Volkswagen или на BMW". Есть примеры, когда люди приходят со своими несвежими машинами, надо бы на что-то менять, человек приходит к дилеру и говорит: "Я устал искать запчасти и ждать их. Я ушел от официального дилера к неофициальному, думал, там дешевле, а там тоже все втридорога. Давайте продам эту машину и куплю китайскую, потому что хочу машину плюс-минус такого же уровня, но при этом с гарантией и запчастями"», — объяснил он.

При этом продать сейчас подержанный автомобиль можно по очень хорошей цене, уверен Максим Кадаков. Но подобрать ему достойную альтернативу не выйдет.

Сейчас время продавать, вы получите хорошие деньги, но хорошие деньги по вчерашним ощущениям. Вы возьмете эту денежную массу в руки, но что вы с ней сделаете? Вы же ничего не купите. Нужно добавить еще больше, чтобы купить что-то новое Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем»

«И люди говорят, что не будут покупать, а будут ездить и ремонтировать, содержать. Это особенно характерно для людей, которые трясутся над машинами, лелеют их, обслуживают. Человек знает, что он в идеальном состоянии содержит машину, знает, что она ему еще прослужит много лет, просто он хотел бы как все купить новую машину, потому что привык раз в несколько лет обновлять. А здесь принимает решение продолжать ездить на этой. Единого ответа, единой схемы поведения нет. Все очень зависит от конкретного случая», — добавил он.

Как рассказал президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, автомобили Volkswagen и запчасти для них подорожают из-за курса рубля и сложной логистики.

9 августа стало известно, что AGR Automotive Group (бывшая ООО «Фольксваген Груп Рус») заявила, что перезапускает официальный сайт и соцсети. Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati продолжают работать в России, отметили представители компании.

