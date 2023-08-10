Россиян предупредили о подорожании машин и запчастей для Volkswagen

НАС: запчасти для Volkswagen подорожают из-за курса рубля и сложной логистики

Автомобили Volkswagen и запчасти для них подорожают из-за курса рубля и сложной логистики. Об этом предупредил президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, его слова приводит «Говорит Москва».

AGR Automotive Group (бывшая ООО «Фольксваген Груп Рус») ранее заявила о перезапуске официального сайта и социальных сетей. Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati продолжают работать в России, заявили представители компании.

По словам Хайцеэра, новая структура не имеет прямого отношения к официальному дилеру. Фирма будет поставлять запчасти и машины через параллельный импорт, что скажется на ценах ввиду сложной логистической цепочки, ряда посредников, а также растущего курса доллара.

«Никакого чуда нет. Это не Volkswagen, это некая независимая структура, которой, может быть, не будут препятствовать, будут на что-то закрывать глаза», — пояснил он.

В середине мая Volkswagen Group продала российские активы «Арт-Финанс». Местный инвестор получил завод в Калуге, дистрибьюторский бизнес и сервисные центры, страховые и лизинговые подразделения, а также склады компании. Правительство согласовало продажу бизнеса Volkswagen без опциона на обратный выкуп. Сумма сделки составила 125 миллионов евро.

Продукция немецкого бренда вошла в рейтинг машин с наиболее подорожавшими запчастями. По словам аналитиков, сильнее всего выросли в цене комплектующие, которые приходится искать под заказ. Например, блоки управления двигателем для Volkswagen стали дороже на 12,5 процента, их стоимость составила 4 тысячи рублей.