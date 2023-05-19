Volkswagen продал российские активы местному инвестору

Volkswagen продала завод в Калуге, дистрибьюторский бизнес и склады российскому инвестору

Volkswagen Group завершила продажу российских активов местному инвестору. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Российский инвестор получил контроль над всеми дочерними предприятиями Volkswagen Group в стране, включая завод в Калуге, дистрибьюторский бизнес и сервисные центры, страховые и лизинговые подразделения, а также склады компании. Сделка получила одобрение российских властей.

Как сообщил агентству «Интерфакс» источник на рынке, на покупку активов Volkswagen в России претендовала «Арт-Финанс», структура дилерского холдинга «Авилон». В его портфеле числится 41 автомобильный бренд, и он ввозит в Россию автомобили, в том числе Volkswagen, параллельным импортом.

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала продажу бизнеса Volkswagen по цене до 125 миллионов евро. Компания получила одобрение 17 апреля, на тот момент сумма сделки составляла порядка 11,3 миллиарда рублей. Для выплаты «Авилон» будет приобретать валюту на внутреннем рынке в пределах 50 миллионов евро в день.

Завод Volkswagen в индустриальном парке «Грабцево» под Калугой до весны 2022 года выпускал до 225 тысяч автомобилей в год. На предприятии работали около четырех тысяч человек, которые собирали Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также на мощностях немецкого концерна в Калуге выпускали бензиновые двигатели.

Горьковский автозавод («ГАЗ») продолжает требовать от Volkswagen возмещение ущерба за расторжение немецкой компанией соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Сумма требований в рамках иска составляет 15,575 миллиарда рублей. По словам российского представительства Volkswagen, соглашение с «ГАЗом» было расторгнуто по согласию обеих сторон, а претензии компании не обоснованы и не учитывают «объективно существующие обстоятельства».