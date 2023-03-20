Volkswagen попросит одобрения на продажу завода в России

Концерн Volkswagen попросит у российских властей одобрения на продажу завода в Калуге

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о работе над заявкой на продажу российских активов. Об этом со ссылкой на письмо компании пишет ТАСС. Производитель просит у российских госорганов одобрения сделки по доле в Volkswagen Group Rus.

Volkswagen в России принадлежит завод в Калуге, где работают порядка четырех тысяч человек. Производитель ищет для него «заслуживающего доверия инвестора».

Ранее арбитражный суд Нижегородской области арестовал все активы автоконцерна в России. Поводом стало обращение группы ГАЗ 14 марта, которая требует с Volkswagen 15,6 миллиарда рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Теперь немецкой компании запрещены любые регистрационные действия с российской «дочкой». Тем не менее, она надеется, что эта тяжба не задержит сделку.

Volkswagen приостановил поставки в Россию и производство на своем заводе в марте 2022 года. На предприятии в Калуге производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Мощность предприятия оценивалась в 225 тысяч машин в год. Возможным покупателем активов немецкого концерна могут стать инвестиционная компания АФК «Система», а также крупный дилерский холдинг «Авилон».