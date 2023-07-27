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09:53, 27 июля 2023Экономика

Немецкий Volkswagen назвал цену продажи российских активов

Volkswagen: «Арт-Финанс» купила российские активы автоконцерна за €125 млн

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Немецкий Volkswagen назвал цену сделки по продаже активов автоконцерна в России. Компания «Арт-Финанс», структура дилерского холдинга «Авилон», выкупила пять компаний за 125 миллионов евро, со ссылкой на отчетность бренда сообщает «Коммерсантъ».

Под контроль российской структуры перешли ООО «Фольксваген Груп Рус», а также ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование.

О продаже российских активов Volkswagen Group местному инвестору сообщили 19 мая. «Арт-Финанс» выкупила завод в Калуге, дистрибьюторский бизнес и сервисные центры, страховые и лизинговые подразделения, а также склады компании. Правительство согласовало продажу бизнеса Volkswagen без опциона на обратный выкуп.

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На заводе Volkswagen в индустриальном парке «Грабцево» под Калугой до весны 2022 года собирали до 225 тысяч автомобилей в год. Над выпуском Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid работали около четырех тысяч человек. Также на мощностях немецкого концерна в Калуге выпускали бензиновые двигатели.

Немецкий автоконцерн отказался от сборки автомобилей в России после начала военного конфликта на Украине. Руководство ГАЗа подало иск против компании и потребовала от нее сперва 15,6 миллиарда рублей, а позже — 28,4 миллиарда рублей. Ушедший из России бренд не признал долгов перед ГАЗом.

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    Вячеслав Агапов
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