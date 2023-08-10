В Китае ответили на новые ограничения США

Посольство КНР: Китай крайне разочарован новыми ограничениями США на инвестиции

Пекин крайне разочарован новыми ограничениями Соединенных Штатов на инвестиции в технологическую отрасль Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства КНР в Вашингтоне.

Отмечается, что китайская сторона видит со стороны США курс на размежевание экономик двух стран. Собеседник агентства отметил, что ограничения «серьезно подорвут» интересы китайских и американских компаний и инвесторов, а также затруднят нормальную деловую кооперацию между двумя странами и снизят международное доверие к бизнес-климату в Соединенных Штатах.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому страна ограничит инвестиции в технологическую отрасль Китая. Указ подписан американским лидером в целях реагирования на угрозу нацбезопасности США, исходящей от вызывающих опасения стран, которые стремятся создавать и применять секретные технологии в целях разведки, слежки или в качестве средств в киберпространстве.

