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02:42, 10 августа 2023Мир

В Китае ответили на новые ограничения США

Посольство КНР: Китай крайне разочарован новыми ограничениями США на инвестиции

Фото: Pool / Reuters

Пекин крайне разочарован новыми ограничениями Соединенных Штатов на инвестиции в технологическую отрасль Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства КНР в Вашингтоне.

Отмечается, что китайская сторона видит со стороны США курс на размежевание экономик двух стран. Собеседник агентства отметил, что ограничения «серьезно подорвут» интересы китайских и американских компаний и инвесторов, а также затруднят нормальную деловую кооперацию между двумя странами и снизят международное доверие к бизнес-климату в Соединенных Штатах.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому страна ограничит инвестиции в технологическую отрасль Китая. Указ подписан американским лидером в целях реагирования на угрозу нацбезопасности США, исходящей от вызывающих опасения стран, которые стремятся создавать и применять секретные технологии в целях разведки, слежки или в качестве средств в киберпространстве.

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    Марина Совина
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