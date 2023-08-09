США ограничили инвестиции в технологическую отрасль Китая

США ограничили инвестиции в технологическую отрасль КНР по указу Джо Байдена

Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому страна ограничит инвестиции в технологическую отрасль Китая. Об этом говорится в заявлении, распространенном американским министерством финансов, передает ТАСС.

Указ подписан американским лидером в целях реагирования на угрозу нацбезопасности страны, исходящей от вызывающих опасения государств, которые стремятся создавать и применять секретные технологии в целях разведки, слежки или в качестве средств в киберпространстве.

Согласно документу, министр финансов сможет регулировать инвестиции в китайские полупроводники, микроэлектронику, квантовые информационные технологии и отдельные системы искусственного интеллекта. Бизнес обязан будет уведомлять о подобных вложениях, некоторые инвестиции будут запрещены.

Ранее стало известно о резком сокращении закупок китайских товаров в США. Снижение импорта на 24 процента за последние пять месяцев объясняют напряженными отношениями между двумя государствами.