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23:57, 9 августа 2023Экономика

США ограничили инвестиции в технологическую отрасль Китая

США ограничили инвестиции в технологическую отрасль КНР по указу Джо Байдена

Фото: Sheldon Cooper / Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому страна ограничит инвестиции в технологическую отрасль Китая. Об этом говорится в заявлении, распространенном американским министерством финансов, передает ТАСС.

Указ подписан американским лидером в целях реагирования на угрозу нацбезопасности страны, исходящей от вызывающих опасения государств, которые стремятся создавать и применять секретные технологии в целях разведки, слежки или в качестве средств в киберпространстве.

Согласно документу, министр финансов сможет регулировать инвестиции в китайские полупроводники, микроэлектронику, квантовые информационные технологии и отдельные системы искусственного интеллекта. Бизнес обязан будет уведомлять о подобных вложениях, некоторые инвестиции будут запрещены.

Ранее стало известно о резком сокращении закупок китайских товаров в США. Снижение импорта на 24 процента за последние пять месяцев объясняют напряженными отношениями между двумя государствами.

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    Александра Синицына
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