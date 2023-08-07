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12:28, 7 августа 2023Экономика

США резко сократили закупки китайских товаров

WP: поставки в США китайских товаров сократились в 2023 году на 24 процента

Фото: Mariah Dalusong / Unsplash

В первые пять месяцев 2023 года импорт США товаров из Китая сократился на 24 процента. В результате ведущим торговым партнером американцев стала Мексика, а компании страны, включая HP и Lego, пытаются перестроить свои цепочки поставок так, чтобы не оказаться «зажатыми между соперничающими сверхдержавами», пишет Washington Post (WP).

Как пояснили журналисты, несмотря на то, что руководства обеих держав пытаются наладить отношения, они все еще остаются напряженными. Если до пандемии на китайские товары приходился примерно каждый четвертый доллар, которые американцы тратили на импорт, то теперь этот показатель снизился до каждого шестого. Меньше продукции у Китая стала закупать и Япония. А помимо Мексики на «доминирующее положение Китая» в торговле с США претендуют Вьетнам и Таиланд.

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Ощутимее всего столь резкие изменения сказались на электронной промышленности. По данным медиахолдинга S&P Global Market Intelligence, доля Пекина в импортируемых Соединенными Штатами персональных компьютерах за шесть лет сократилась к 2022 году с 61 до 45 процентов.

По информации издания, администрация Байдена пытается заверить китайское руководство в том, что США «не стремятся к экономическому разводу», а хотят лишь «снизить риски», тем не менее, так называемая «война чипов» между Китаем и США уже стала реальностью. Одним из недавних шагов азиатской державы в этой сфере стало ограничение с 1 августа экспорта галлия и германия — редкоземельных материалов, которые используются в том числе для производства чипов.

Согласно данным за май 2023 года общий месячный объем американского импорта превысил 264 миллиарда долларов. Ведущие показатели среди импортеров оказались у Китая (35,9 миллиарда долларов), Канады (36,8 миллиарда), Мексики (41,4 миллиарда), а также Евросоюза (48,7 миллиарда).

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    Дмитрий Воронин
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