Китай обвинил Великобританию в нарушении международных обязательств

Китай возмущен отказом Великобритании перенести посольство в историческое здание

Китай возмутился отказом местного совета (муниципалитета) Лондона перенести посольство в здание бывшего Королевского монетного двора и обвинил Великобританию в нарушении международных обязательств. Об этом сообщает Bloomberg.

В 2018 году власти Китая выкупили историческое здание за 255 миллионов фунтов стерлингов (более 31,7 миллиарда рублей). Однако в декабре 2022 года местным советом Тауэр-Хамлетс было отклонено разрешение на переезд посольства. Событие совпало с заявлениями премьер-министра Великобритании Риши Сунака о завершении «золотой эры британо-китайских отношений».

«Международным обязательством принимающей страны является оказание содействия и поддержки в строительстве дипломатических помещений, — заявило посольство КНР в Лондоне. — Мы призываем британскую сторону выполнить свои соответствующие международные обязательства».

Идея о переносе посольства Китая в историческое здание спровоцировала протесты среди жителей Лондона. В частности, в связи с сообщениями о нападениях на протестующих против китайской политики и о функционировании «секретной полиции» в городе.

Ранее власти Великобритании заподозрили Китай в слежке за подданными через электромобили. Так, по мнению специалистов, может осуществляться сбор секретных сведений и данных.