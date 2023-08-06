В Британии заподозрили Китай в слежке за британцами с помощью электромобилей

Telegraph: власти Британии опасаются слежки Китая через электрические автомобили

Власти Великобритании опасаются, что произведенные в Китае электрические автомобили могут быть использованы для слежки за британскими гражданами. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

По его словам, существуют электронные автомобили, произведенные странами, которые уже используют технологию для слежки. В связи с этим собеседник издания допустил, что Китай может собирать секретные сведения и данные.

По данным газеты, в кабмине опасаются, что такие автомобили смогут передавать огромный объем информации, включая положение транспортного средства, а также записи аудио и видео. Кроме того, там выразили мнение, что они также будут подвержены дистанционному влиянию, в результате которого они могут выйти из строя.

Ранее в правительственном автомобиле Великобритании было обнаружено китайское устройство слежения. Датчик находился внутри детали, которая была импортирована из Китая. Уточняется, что SIM-карта, способная передавать данные о местоположении, была обнаружена в ходе проверки безопасности.