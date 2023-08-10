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19:41, 10 августа 2023Путешествия

Стюардесса посоветовала туристам не пить кофе перед полетом

Стюардесса посоветовала заменить кофе на травяной чай во время перелетов

Фото: Emre / Unsplash

Стюардесса посоветовала путешественникам не пить чай и кофе во время перелетов. Об этом сообщило издание Nine.com.au.

Бортпроводница Клэр Смоллхорн (Claire Smallhorn) порекомендовала туристам отдавать предпочтение травяному чаю и избегать кофеиносодержащих напитков в полете. Как отмечает издание, горячее питье позволяет расслабиться, а травяной чай, в отличие от кофеина, поможет уснуть.

Стюардесса Сара Гудвин (Sarah Goodwin) из авиакомпании Virgin Australia уточнила, что на высоте кофе действует на организм так же, как алкоголь. Он может вызвать частые походы в туалет и обезвоживание.

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«Перед полетом постарайтесь не употреблять ничего, связанного с кофеином, потому что это может усилить ваше беспокойство и сделать вас более нервным и дерганным», — процитировало Гудвин издание Mirror.

Ранее стюардесса рассказала путешественникам, что может вызвать беспокойство пилотов о безопасности полета. Например, тревожным знаком бывает выпадение кислородных масок: это может указывать на падение давления в кабине.

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    Мария Борисова
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