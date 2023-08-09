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19:29, 9 августа 2023Путешествия

Назван свидетельствующий о беспокойстве пилота о полете знак

Stuff: авиапассажирам следует беспокоиться, когда выпадают кислородные маски

Фото: litabit / Shutterstock / Fotodom

Пассажирам самолетов назвали один знак, который свидетельствует о беспокойстве пилота о полете. Об этом сообщает новозеландский портал Stuff.

Эксперт по путешествиям Майкл Гебики (Michael Gebicki) в своей статье для издания отметил, что авиапассажирам следует переживать, когда выпадают кислородные маски. «Это может означать падение давления в кабине или утечку. Пилот, вероятно, спустится на более низкую высоту, где доступно больше кислорода», — отметил он.

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Гебики также отметил, что путешественникам точно не стоит бояться во время тряски в салоне. «Турбулентность может встряхнуть вас как молочный коктейль, но пока вы пристегнуты ремнем безопасности, это не является большой проблемой», — пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Гебики, авиапассажиры не должны пугаться вида старшего бортпроводника, который ходит по проходу, заглядывая в иллюминаторы. Возможно, его просто попросили проверить двигатели самолета, успокоил автор статьи.

Ранее стюардесса американской авиакомпании Delta Airlines назвала пассажирам с тревожностью несколько простых способов, которые сделают полет более комфортным. Бортпроводница по имени Сиси порекомендовала туристам, которые нервничают на борту, выбирать места возле крыла самолета, даже если за них придется доплатить.

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    Марина Черняк
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