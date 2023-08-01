Пассажирам с тревожностью назвали простые способы сделать полет более комфортным

Стюардесса посоветовала тревожным пассажирам выбирать места возле крыла самолета

Cтюардесса американской авиакомпании Delta Airlines назвала пассажирам с тревожностью несколько простых способов, которые сделают полет более комфортным. Видео с советами она опубликовала в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Так, бортпроводница по имени Сиси порекомендовала туристам, которые нервничают на борту, выбирать места возле крыла самолета, даже если за них придется доплатить. По ее словам, это связано с тем, что в этой части воздушного судна во время турбулентности не будет так сильно трясти, как в хвосте.

Кроме того, стюардесса посоветовала пассажирам всегда помнить о том, что пилоты обладают высокой квалификацией и они хорошо подготовлены, чтобы справиться с турбулентностью и обеспечить безопасный полет.

Еще одна рекомендация от бортпроводницы Сиси для тревожных пассажиров — поделиться своей проблемой с членами экипажа. Она пояснила, что нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи, а стюардессы могут хорошо утешить взволнованных путешественников.

Помимо этого, сотрудница Delta Airlines отметила, что тревожные пассажиры могут сделать полет более комфортным, используя наушники с шумоподавлением, так как плач младенцев или громкая болтовня часто вызывают у них беспокойство.

Также для борьбы с аэрофобией, по мнению бортпроводницы Сиси, будет не лишним обратиться к специалистам, которые помогут в ее лечении.

Ранее эта же стюардесса назвала две вещи в ручной клади, которые всегда будут полезны пассажирам. Она показала подписчикам портативный ручной вентилятор и самонагревающиеся грелки для тела.

