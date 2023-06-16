Стюардесса назвала две самые полезные вещи в ручной клади

Стюардесса в TikTok посоветовала брать в ручную кладь ручной вентилятор и грелки для тела

Cтюардесса американской авиакомпании Delta Airlines назвала две вещи в ручной клади, которые всегда будут полезны пассажирам и сделают их полет более комфортным. Видео с советами она опубликовала в TikTok.

«В самолете бывают частые перепады температуры. Приходится все время брать с собой толстовку. Но я всегда кладу в ручную кладь другие две вещи, которые помогают регулировать температуру моего тела», — рассказала бортпроводница по имени Сиси.

Сотрудница Delta Airlines показала подписчикам портативный ручной вентилятор и самонагревающиеся грелки для тела. «Иногда куртки, свитера и одеяла недостаточно. Особенно меня поймут женщины — с возрастом у нас часто происходят колебания температуры», — поделилась стюардесса.

Ранее Сиси посоветовала всегда брать в ручную кладь спиртовые салфетки. По словам бортпроводницы, эта вещь может выручить пассажиров в разных ситуациях. «В следующий раз, когда вы будете в полете и почувствуете, что вас укачало, достаньте одну салфетку и поднесите к носу. Так вы справитесь с тошнотой», — поделилась блогерша.