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17:46, 4 июня 2023Путешествия

Стюардесса назвала одну необходимую для удачного полета вещь в ручной клади

Стюардесса Delta Airlines посоветовала всегда брать в самолет спиртовые салфетки

Фото: Christine Sandu / Unsplash

Стюардесса американских авиалиний Delta Airlines посоветовала всегда брать в ручную кладь спиртовые салфетки. Советами для удачного путешествия на самолете член экипажа поделилась в ролике в TikTok.

По словам бортпроводницы по имени Сиси, такая вещь как упаковка влажных спиртовых салфеток может выручить пассажиров в разных ситуациях. «В следующий раз, когда вы будете в полете и почувствуете, что вас укачало, достаньте одну салфетку и поднесите к носу. Так вы справитесь с тошнотой», — поделилась сотрудница Delta Airlines.

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Кроме того, стюардесса назвала спиртовые салфетки необходимыми для удаления неприятного запаха в обуви. «Просто положите салфетку в обувь и запах исчезнет. Кроме того, вы можете промокнуть салфеткой подмышки, если сильно вспотели», — посоветовала Сиси.

В заключение бортпроводница отметила, что салфетками можно протереть запачкавшийся экран телефона.

В феврале американская стюардесса Сьерра Мист рассказала на видео в TikTok причину отказа от использования туалетной бумаги во время полета. Она пояснила, что в туалетных комнатах самолетов, как правило, туалетная бумага низкого качества — она часто рвется в самый неподходящий момент.

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    Марк Успенский
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