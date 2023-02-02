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11:37, 2 февраля 2023Путешествия

Стюардесса посоветовала отказаться от использования туалетной бумаги в самолете

Стюардесса посоветовала использовать бумажные полотенца вместо туалетной бумаги в самолете

Фото: Omar Prestwich / Unsplash

Американская стюардесса на видео в TikTok призвала пассажиров отказаться от использования туалетной бумаги во время полета. На ролик бортпроводницы обратил внимание британский таблоид The Mirror.

Сьерра Мист (Cierra Mist), в аккаунте которой более трех миллионов подписчиков, пояснила, что в уборных комнатах самолетов, как правило, туалетная бумага низкого качества: часто рвется в самый неподходящий момент. «Вместо нее используйте бумажные полотенца, они более плотные», — отметила девушка.

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Также стюардесса посоветовала всегда посещать туалетную комнату на борту лайнера в обуви. Она заявила, что многие туристы ходят в туалет в носках или босиком, не учитывая, что жидкость на полу — не всегда вода из-под крана, но иногда и продукт жизнедеятельности других путешественников.

Ранее бортпроводница Джессика Лайонс (Jessica Lyons), которая прославилась в сети благодаря своей работе, перечислила самые глупые вопросы пассажиров. По ее словам, путешественники часто спрашивают, можно ли покурить в самолете либо открыть окно. Девушка отметила, что члены летного состава смеются над такими вопросами.

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Валентина Процкова
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