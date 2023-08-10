Иммунолог предупредил о значимой мутации нового варианта коронавируса

Иммунолог Крючков предупредил о большей заразности нового коронавируса

Новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5 приобрел большую заразность благодаря мутации в значимой области. Вместе с тем косвенные данные указывают на отсутствие существенных изменений в патогенности и витальности. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

«Вирус пытается эволюционно адаптироваться к коллективному иммунитету. Это происходило на протяжении всей пандемии, но скачкообразно. Теперь, в новом варианте, изменения небольшие, но, поскольку они затрагивают ключевой, значимый фрагмент коронавируса, это влияет на заразность. Ключевым вопросом также было влияние на патогенность и витальность. Пока косвенные данные не указывают на существенные изменения», — рассказал Крючков.

Вместе с тем, по его словам, вероятно снижение способности иммунитета блокировать новый вариант коронавируса, что может привести к определенному росту заболеваемости в России и в других странах мира.

«Заболеваемость будет какое-то время нарастать, особенно в более северных странах в осенне-зимний период. Это, конечно, не повторение прошлых волн коронавируса, но рост заболеваемости в любом случае будет. Он был бы и без нового варианта, но появившийся штамм усилит заболеваемость на пике ввиду большей заразности. Вопрос — увидим ли мы это в статистике», — заключил Крючков.

Ранее в ВОЗ заявили, что в мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма EG.5. В Роспотребнадзоре также отметили, что он более «конкурентоспособен», чем другие геноварианты SARS-CoV-2 и может лучше уклоняться от иммунитета.