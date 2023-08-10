Роспотребнадзор рассказал о «конкурентоспособном» варианте коронавируса «Эрис»

Роспотребнадзор назвал вариант коронавируса «Эрис» более конкурентоспособным

Новый вариант коронавируса «Эрис» (EG.5) более «конкурентоспособен», чем другие геноварианты SARS-CoV-2. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов ведомства, он способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета. «"Эрис" демонстрирует значительно более высокую эффективность распространения по сравнению с преобладающими вариантами-предшественниками XBB (такими как XBB. 1.5. "Кракен", XBB. 1.16. "Арктур")», — говорится в заявлении.

Первые случаи заражения «Эрисом» датируются 17 февраля 2023 года, уточнили в Роспотребнадзоре. В настоящие момент его распространение наблюдается в Китае, США, Великобритании, а также в отдельных странах Европы и Азии. В настоящее время EG.5 выявлен в 51 стране. В России первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5. выявлены в апреле. Всего с тех пор зарегистрировано 17 пациентов.

Изменений, связанных с тяжестью заболевания, пока замечено не было. Симптомы «Эриса» такие же, как и у предыдущих вариантов коронавируса: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. Широкого распространения в России EG.5 не получил, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова отметила, что у варианта «Эрис» есть две новые мутации, с которыми должна справиться обновленная вакцина. «Однако подъемчик заболеваемости есть. Доля заболевших именно Эридой вышла с 11 процентов прошлой недели до чуть больше 17 прямо сейчас. Это в США», — добавила она.