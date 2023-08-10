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18:50, 10 августа 2023Силовые структуры

Установлена причина смерти найденной в лесу 16-летней школьницы

Найденная в лесу Каменск-Уральского школьница умерла от отравления препаратом

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

В Свердловской области раскрыта причина смерти 16-летней школьницы, найденной в лесу Каменск-Уральского. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, причиной гибели подростка стало отравление синтетическим препаратом, каким именно — установит экспертиза. Следователи полагают, что неизвестные злоумышленники могли встретить школьницу или устроить ей засаду. Отец девушки заявил, что не верит в версию суицида.

Известно, что школьница возвращалась на последней электричке из Екатеринбурга. Поскольку транспорт не ходил, она в одиночку пошла через лес. По некоторым данным, подросток оставила в соцсетях сообщение, в котором попросила ее «не убивать и не насиловать».

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    Владимир Седов
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