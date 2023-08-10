Пассажиры самолета бросили банку в попутчицу и оскорбили членов экипажа

Ynet: шесть пассажиров рейса TUS Airways в Тель-Авив были задержаны за дебош

Шесть пассажиров рейса авиакомпании TUS Airways были задержаны полицией за дебош на борту. Подробностями истории поделилось издание Ynet.

По данным портала, самолет направлялся с Кипра в Тель-Авив. Во время подготовки ко взлету группа израильских подростков сначала бросила банку из-под газировки в попутчицу, а потом начала оскорблять членов экипажа.

«Самолет уже выруливал, и бортпроводники пришли посмотреть, что произошло, — рассказал журналистам очевидец инцидента Ицик Иферган (Itzik Ifergan). — Когда старший стюард спросил, кто это сделал, подростки просто посмеялись над ним. В этот момент капитану доложили о происшествии, и он повернул самолет обратно к терминалу и вызвал полицию».

Иферган добавил, что подростки после этого выкрикивали ругательства в адрес бортпроводников, называя их стукачами.

Самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета, где дебоширов сняли с рейса и задержали. Затем воздушное судно продолжило свой путь и приземлилось в Израиле с небольшой задержкой.

Представители авиакомпании TUS Airways заявили, что они «не потерпят никаких форм насилия» и что безопасность пассажиров всегда является для них главным приоритетом.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Ryanair совершил аварийную посадку из-за пьяной семейной ссоры на борту. Инцидент произошел на рейсе из шотландского Эдинбурга на Канарские острова. По данным источника, конфликт двух пассажиров, которые находились в нетрезвом состоянии, привел к драке.