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12:47, 7 августа 2023Путешествия

Пьяная семейная ссора привела к аварийной посадке самолета

The Scottish Sun: самолет Ryanair совершил аварийную посадку из-за пьяной ссоры

Фото: Kevin Hackert / Unsplash

Самолет авиакомпании Ryanair совершил аварийную посадку из-за пьяной семейной ссоры на борту. Подробностями истории поделилось издание The Scottish Sun.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из шотландского Эдинбурга на Канарские острова. По данным источника, конфликт двух пассажиров, которые находились в нетрезвом состоянии, привел к драке.

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Нештатная ситуация вынудила пилота самолета совершить аварийную посадку в португальском городе Фару. Издание сообщает, что полиция уже ждала воздушное судно в аэропорту и сразу после приземления вывела из салона дебоширов. Затем лайнер продолжил свой путь к Канарским островам и приземлился на час позже ожидаемого времени прибытия.

Личности мужчин пока не установлены. Также неясно, что послужило причиной спора. Полиция лишь подтвердила, что они оба были членами одной семьи.

Ранее трое пассажиров самолета авиакомпании Virgin Australia напились на борту, устроили дебош и сорвали рейс. Пьяные австралийцы заняли места у аварийного выхода и отказывались покидать их по просьбе бортпроводников. После уговоров они согласись пересесть, но начали вести себя еще более вызывающе и продолжили выпивать алкоголь, принесенный на борт из магазина duty free, а один из них закурил.

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    Марина Черняк
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