В Общественной палате назвали специфику наблюдения за ДЭГ

Общественная палата подписала с партиями соглашения по независимому наблюдению

В ходе подписания соглашений Общественной палаты России с политическими партиями по вопросам независимого наблюдения за голосованием на выборах эксперты обсудили крайне актуальную сегодня тему ДЭГ. Представители власти и гражданского общества оценили преимущества дистанционного электронного голосования и специфику наблюдения за ним в ходе выборов.

IТ-эксперт, сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов отметил, что ДЭГ в России активно развивается и доходит до все большего числа людей.

«Электронное голосование для нас становится все важнее: для всех партий, для абсолютно всех участников избирательного процесса. В связи с ростом числа избирателей и ростом числа регионов, которые принимают участие в ДЭГ», — заявил он.

По словам эксперта, в этом году в дистанционном голосовании участвуют 24 региона, если не считать Москву. В следующем году, согласно актуальным прогнозам, электронное голосование охватит до 30 регионов. Важным показателем также является доля избирателей в регионах, которые хотят и готовы в любой момент воспользоваться электронным голосованием.

В связи с растущей ролью дистанционного электронного голосования остро стоит проблема наблюдения за ним. Есть те, кто сомневается в возможности контроля за ДЭГ как таковой, однако, по словам Артамонова, в ОП РФ эти сомнения не поддерживают.

«Мы считаем, что ДЭГ — это сложная система с точки зрения понимания принципов работы и организации наблюдения. Но федеральная система ДЭГ спроектирована таким образом, что эффективное наблюдение за электронным голосованием, которое обеспечивает прозрачность системы и не оставляет сомнения ни в каком этапе ее работы: будь то подготовка голосования, прием бюллетеней, подведение итогов — возможно. Поэтому наша с вами задача, как и в предыдущие годы, состоит в подготовке наблюдателей, которые смогут с электронным голосованием работать и смогут вынести объективно обоснованный вердикт о том, как нам относиться к результатам электронного голосования на этих выборах, что нам стоит изменить, что нам не стоит изменять в электронном голосовании, как нам стоит его дорабатывать и развивать», — заявил спикер.

Эксперты, работающие с Общественной палатой, в этом году разработали «Единый стандарт общественного наблюдения за дистанционным электронным голосованием». Это, как описал Артамонов, чек-лист из 63 пунктов.

«При этом мы понимаем, что отдельные пункты действительно могут, даже в таком формате, вызывать вопросы. Они требуют технического бэкграунда, они требуют понимания работы электронного голосования. Поэтому мы прилагаем и будем дальше прилагать усилия к тому, чтобы помочь с обучением наблюдателей. Традиционно мы считали наблюдателями за ДЭГ специалистов по криптографии, блокчейну, IТ-системам. В этом году мы говорим о том, что рады видеть в числе наблюдателей политологов, социологов, юристов — всех, кто заинтересован в понимании дистанционного электронного голосования, но не обязательно обладает глубокими познаниями в IТ», — добавил эксперт.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Максим Григорьев объяснил, почему вокруг темы общественного контроля за ДЭГ возникает так много вопросов. Как наблюдать и осуществлять общественный контроль за голосованием на избирательных участках всем более или менее понятно, отметил Григорьев.

«Дистанционное электронное голосование принципиально более сложная ситуация для простого человека, который не владеет подробностями всего этого процесса. Неясно, где эта цифровая урна, где эти голоса хранятся, что и как происходит. Естественно, для нас очень важно осуществлять общественный контроль за цифровым голосованием», — указал он.

Представитель Общественной палаты подчеркнул, что научно-технический прогресс остановить невозможно, и ДЭГ — его часть.