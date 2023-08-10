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19:12, 10 августа 2023Путешествия

Мать с сыном выгнали из гостиницы во время путешествия из-за запрета на детей

Отель в Ирландии отказал в заселении туристке с ребенком из-за запрета на детей

Фото: Unsplash

Мать с сыном, отправившиеся в путешествие по Ирландии, остались на улице в ночное время из-за запрета гостиницы на детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 27-летняя британка Хейли Смит (Hayley Smith) и 10-летний Коэн (Cohen) заранее забронировали и оплатили номер в отеле Altido в Дублине для двух человек. Однако по приезде туристам отказали в заселении с ребенком в связи с политикой гостиницы. Смитам пришлось искать другое место для ночлега в чужом городе, так как из Altido их в итоге выгнали.

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Позже стало известно, что бронирование было совершено через турагентство Agoda, которое по ошибке добавили Altido в список отелей с размещением детей. В связи с этим руководство гостиницы согласилось вернуть Смитам деньги за бронь на четыре ночи в размере 365 фунтов стерлингов (около 45 тысяч рублей). Несмотря на это, Хейли пообещала больше не приезжать в Ирландию.

Ранее пассажирка авиакомпании TUI не смогла покормить ребенка грудью в самолете из-за запрета стюардесс и пристыдила их в сети. Позже она написала в службу поддержки авиакомпании, однако и там ей заявили о запрете на кормление.

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    Зарина Дзагоева
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