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17:24, 9 августа 2023Путешествия

Стюардессы запретили матери кормить ребенка грудью в самолете и были пристыжены

Пассажирка не смогла покормить ребенка в самолете и пожаловалась на авиакомпанию

Фото: goodluz / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка авиакомпании TUI не смогла покормить ребенка грудью в самолете из-за запрета стюардесс и пристыдила их в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 28-летняя Челси Уильямс летела с мужем и двумя детьми в Испанию на отдых. Она собралась покормить младшего ребенка при взлете, чтобы тот не плакал из-за боли в ушах от перепадов высоты. Тогда к матери подошла бортпроводница и предупредила, что Уильямс доставляет дискомфорт другим пассажирам.

«Я не хотела устраивать сцены, поэтому просто перестала кормить грудью. Пока мы взлетали, крики становились все сильнее. Малышке было больно», — пожаловалась туристка.

Позже супруги написали в службу поддержки авиакомпании, однако и там им заявили о запрете на кормление. «Официальных ограничений нет, но мы бы не рекомендовали делать это, чтобы не приносить дискомфорт другим людям», — написал сотрудник TUI. Уильямс заключила, что больше не хочет летать с этим перевозчиком.

Ранее путешествующие с детьми родители поменяли ребенку подгузник в самолете и довели попутчиков до тошноты. О случившемся узнали члены экипажа, в том числе пилот, который по громкоговорителю призвал всех родителей менять подгузники детям на пеленальном столике в туалете.

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    Зарина Дзагоева
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