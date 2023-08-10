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09:46, 10 августа 2023Путешествия

Внуково и Домодедово сняли ограничения на прилет и вылет самолетов

Пресс-службы Внуково и Домодедово: аэропорты перешли на работу в штатном режиме

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Московские аэропорты Внуково и Домодедово сняли временные ограничения на прилет и вылет самолетов, которые вводились в ночь на четверг, 10 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах воздушных гаваней.

Известно, что во Внуково ограничения действовали с 2:43 до 5:15, а в Домодедово — с 2:59 до 5:15. Уточняется, что аэропорты перешли на работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 августа два ударных БПЛА были уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и в районе ЦКАД над территорией Одинцовского района Московской области. По данным Минобороны, целью беспилотников были объекты в столице России. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил, что в связи с происшествием никто не пострадал.

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    Алина Черненко
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