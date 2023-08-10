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08:09, 10 августа 2023Россия

Боевой дрон со взрывчаткой упал в Крыму

Shot: боевой дрон со взрывчаткой упал у крымского села Яркое

Боевой дрон со взрывчаткой и поражающими элементами упал у села Яркое в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, беспилотник двигался со стороны Украины. Местный предприниматель обнаружил обломки устройства в поле.

Прибывшие к месту оперативники и эксперты установили, что рухнувший дрон самолетного типа, его начинили взрывчаткой с поражающими элементами.

В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о сбитом в районе Кара-Кобы беспилотнике.

Он отметил, что на месте инцидента произошел подрыв, после чего загорелась трава и кустарники. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

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    Анна Щербакова
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