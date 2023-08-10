В Москве продадут разделенный на женскую и мужскую части дворец
Рядом с поселком Коммунарка в Новой Москве выставили на продажу дворец, который разделен на женскую и мужскую части. Об этом со ссылкой на объявление сообщает издание «Москвич Mag».
Особняк площадью почти три тысячи квадратных метров находится в поселке Городище в поселении Воскресенское. Объект стоит 5,3 миллиарда рублей. По данным издания, «квадрат» такого жилья оценивается примерно в 1,8 миллиона рублей.
Особенность дворца состоит в том, что он разделен на женский и мужской блоки, связанные между собой переходом. В первом располагаются кабинет, спальня, ванная комната, гардеробная, спуск на цокольный этаж с хаммамом, а во втором — спальня с ванной и гардеробная.
В доме также есть винный погреб, прачечная и помещения для персонала. В качестве основных отделочных материалов использовали оникс, мрамор и дерево.
Ранее аналитики базы недвижимости Restate.ru заявляли, что самая дорогая квартира в России расположена в Пресненском районе Москвы и стоит 3,25 миллиарда рублей. Речь шла о пентхаусе площадью почти тысяча квадратных метров — по 3,4 миллиона рублей за «квадрат».