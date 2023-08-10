На месте одной звезды обнаружили систему из двух белых карликов

Белый карлик J0225-6920 оказался затменной системой из двух белых карликов

Международная группа астрономов изучила далекий белый карлик WDJ 022558.21-692025.38 и выяснила, что наблюдаемый объект на самом деле представляет собой затменную систему из двух белых карликов. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Исследователи проанализировали данные спутника TESS, а также провели фотометрию объекта с помощью различных наземных инструментов. J0225-6920 — это затменная двойная система DWD с периодом обращения 47,19 минуты, состоящая из белого карлика с массой около 0,4 массы Солнца и белого карлика массой 0,28 массы Солнца. Радиусы этих звезд составили 0,029 и 0,024 радиуса соответственно.

Эффективная температура первичного белого карлика в J0225-6920 составляет около 25 500 кельвинов, тогда как вторичный компонент на 11 000 кельвинов холоднее. Астрономы предполагают, что оба объекта в системе относятся к белым карликам с гелиевым ядром, а первичный белый карлик имеет водородный поверхностный слой. Расстояние до системы составляет около 1312 световых лет.

Скорее всего, J0225-6920 сольется в единый белый карлик в течение 41 миллиона лет. Перед этим двойная система, вероятно, пройдет горячую субкарликовую фазу, во время которой гелий в недрах звезды сгорает, образуя углеродно-кислородное ядро.